صالح والمشري يبحثان اليوم في جنيف الإطار الدستوري للانتخابات

يجتمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وقالت البعثة الاممية في بيان إن قادة المجلسين اتفقا على الاجتماع في قصر الأمم بجنيف، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعلنت في ختام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.