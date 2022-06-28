الأرصاد الجوية: لاتغير في حالة الطقس ويبقى تأثير موجة الحر على الغرب والجنوب

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء ألا يكون هناك تغيرًا في حالة الطقس.

وأضاف المركز أنه يبقى تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 46 ) مْ وتتراجع في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية بسبب تأثير نسيم البحر.

وأوضح أن درجات الحرارة تكون أقل ارتفاعا على مناطق الخليج – بنغازي حتى المرج وتتراوح مابين ( 35 – 40 )مْ.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تكون معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي حيث تتراوح مابين ( 29 – 33 ) مْ.

وأفاد أنه من المتوقع تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي من مساء يوم السبت القادم.