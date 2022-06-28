العباني: أعضاء مجلسي النواب والدولة مصابون بداء الالتصاق بكراسي السلطة

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لا يريدون إجراء الانتخابات، لعدم رغبتهم في النزول عن خشبة المسرح السياسي وفقدان مراكزهم ومصالحهم الحالية.

وقال العباني، في تصريحات صحفية له: “لا أتوقع إجراء انتخابات نهاية العام الحالي ولا العام المقبل، واجتماعات القاهرة شهدت شرعنة تأجيل الانتخابات، بتكرار الحديث عن وجود خلافات جوهرية كأنها لم تكن معلومة للجميع قبل مباحثاتهم في مصر”.

وأضاف “أعضاء النواب والدولة، مُصابون بداء الالتصاق بكراسي السلطة؛ ويبحثون عن عراقيل أخرى ليختلفوا حولها مستقبلاً، وبالتالي يتم تقويض العملية برمتها”.