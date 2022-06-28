امغيب: قيم المروءة والرجولة تفرض أن نتذكر ما فعله الجيش من أجلنا

وجه سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، رسالة إلى من ينكر فضل الجيش الليبي في تأمين الوطن واستعادة الأمن والأمان.

وقال امغيب في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، ” لعلكم نسيتم فوجب التذكير؛ أولاً: ما فعله الجيش في الجنوب وفي كل ربوع الوطن من محاربة الإرهاب وتأمين المواطنين هو واجب وطني لم يطلب من ورائه جزاءً ولا شكوراً من أحد”.

وتابع؛ “”ثانياً: لم يحدث أن الجيش منّ أو تجمل بصنيعه على أي مدينة أو منطقة دخلها وحرر أهلها”، مردفًا “لكن قيم المروءة والرجولة تفرض أن نتذكر ما فعله من أجلنا وكم من الشهداء قدم من أجل أن نعيش أعزاء فوق أرضنا بأمن وأمان”.

وأكمل امغيب مذكرًا؛ “هل نسيتم أن الجيش هو الذي رفع سيف الدواعش عن رقابكم وهو الذي جعلكم تتجولون بحرية في مناطقكم بعد أن كنتم لا تستطيعون الذهاب حتى إلى مزارعكم!؟”.

واستطرد موضحًا “بل لعلكم نسيتم أن الجيش هو الذي أرجع لكم كرامتكم التي انتزعها منكم المهربون وتجار البشر وخلصكم من الخطف ودفع الأموال للخاطفين، وجعلكم تتحدثون بكل حرية عن توجهاتكم !!”، متسائلًا: “فلماذا كل هذا الجحود ونكران الجميل؟”.