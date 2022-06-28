وزارة الصحة: تسييل مخصصات مستشفى طرابلس المركزي من بند التحسين والتطوير

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي الاتفاق على تسييل مخصصات مستشفى طرابلس المركزي من بند التحسين والتطوير مشددا على مساعي الوزارة لدعم الخدمات الطبيّة التي يقدمها المستشفى خصوصًا وهو يشهد معدلات تردّد عالية من المرضى القاطنين داخل مدينة طرابلس وخارجها.

تصريحات وكيل الوزارة جاءت خلال تفقده ليلة البارحة، الأحوال الصحيّة للمرضى المقيمين بمستشفى طرابلس المركزي، ولقائه المرضى والمراجعين، والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وتجوّل وكيل الوزارة داخل أقسام الإسعاف، والتصوير الطبي، والعناية، والإيواء، رفقة مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة محمد العبيدي ومدير المستشفى البهلول بن رمضان وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل.

واستمع الوزير إلى ملاحظات الأطباء حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل، والتي تحول دون تقديم الخدمات الطبّية على الوجه المطلوب، كنقص الأدوية، وعناصر التمريض التخصصي.

من جانبٍ آخر، تفقّد وكيل الوزارة مشروع مبنى العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام الجاري تنفيذه بالمستشفى، واطّلع على مراحل الإنشاء والتجهيز.

وأكد وكيل الوزارة للعاملين بالمستشفى، بأن دور وزارة الصحة هو تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للمرضى على أفضل وجه وبجودة عالية ودعم المستشفيات بكافة الاحتياجات التي تتطلبها تلك المستشفيات، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.