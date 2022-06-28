بن إسماعيل: شركة الكهرباء تعاني من مشاكل كبيرة خارجة عن نطاق الدولة والحكومة

العنوان – طرابلس

قال المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء محمد بن اسماعيل إن الشركة تعاني من مشاكل كبيرة خارجة عن نطاق الدولة والحكومة.

وأضاف بن إسماعيل في تصريحات صحفية أنه سيعمل على إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يوم.

وأكد بالقول :”أنا إلى هذه اللحظة لم استلم ولم أباشر عملي والشركة بها مشكلتين منها ضرورة استكمال لوحدات التروبينات، وكذلك خطوط النقل”.

وأفاد بن إسماعيل أن هناك مشكلة أخرى تكملة خطوط النقل الطاقة بليبيا مثل محطة أوباري وهي جاهزة ولكن لديها مشكلة في خمسة أبراج.

وأضاف :”يجب وضع حل لهذه الأبراج وخسارة الدولة حوالي اثنين مليار على بناء محطة وتكملتها، ولكنها متوقفة بشأن خمسة أبراج”.

وتابع مدير الشركة :”الواقع مؤلم، ولكن الذي نستطيع العمل عليه سنفعله، وممكن اختلافي مع باقي الأشخاص أنني أفضل العمل الميداني ومشكلة الأبراج سأحاول حلها بأي طريقة ونعد المواطن على حلحلتها”.

وشدد على كل الليبيين ضرورة التكاثف لحل هذه الأزمة، قائلا :”إذا التفت الليبيين لحلحة هذه المشكلة ستحل بالتأكيد ولا يجب أن ننظر إلى منطقة أو قبيلة على حساب الأخرى”.

وأفاد بن إسماعيل “:لا خبرة لدي في الكهرباء ولكن لدي خبرة في الإدارة وخبرة في إدارة الأزمات وعملت بملف النظافة ونجحت به ومن الممكن أن أحقق شيئًا ملموسًا”.