أبو العينين: ليبيا تحولت بعد العام 2011 لمركز للهجرة غير الشرعية لأوروبا

ليبيا – حذر وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين من وجود من يستخدم الإرهاب وسيلة لتدمير البلدان والشعوب الأخرى.

أبو العينين وفي كلمة له على هامش مشاركته في اجتماعات منتدى الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في إيطاليا نقلتها الخدمة الإخبارية الإنجليزية لمؤسسة صدى البلد الإعلامية المصرية وتابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، أوضح أن أحداث الربيع العربي فتحت الباب لإضعاف مؤسسات بعض الدول.

وأضاف أبو العينين أن بعض الدول تدعم الإرهابيين بهدف إسقاط دول أخرى، متسائلًا عن واقع حال ليبيا الآن التي تحولت بعد العام 2011 إلى المركز الرئيسي لإطلاق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في وقت كان فيه حالها سابقًا هو الأفضل بالتأكيد.

ترجمة المرصد – خاص

