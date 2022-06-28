باشاغا يكشف فحوى مكالمته مع صالح عقب وصوله جنيف

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه اتصل برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عُقب وصوله إلى جنيف للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وبين باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه أكد على دعم الحكومة الليبية ودعمه الشخصي التام لهذا اللقاء وتمنياته الصادقة له بالتوفيق، وأن ينتج عنه اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والإزدهار.

ويجتمع اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في مقر الأمم المتحدة في جنيف بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وقالت البعثة الاممية في بيان إن قادة المجلسين اتفقا على الاجتماع في قصر الأمم بجنيف، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، المنعقدة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعلنت في ختام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.