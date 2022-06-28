اللافي يبحث مع صنع الله عمل المؤسسة والإشكاليات التي تواجهها

العنوان – طرابلس

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عمل المؤسسة، واستعرض بعض الإشكاليات التي تواجهها.

وقدم صنع الله إحاطةً للافي تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وسير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل المؤسسة، لما تمثله من أهمية كبيرة، كون النفط المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وشدد اللافي خلال الاجتماع، على ضرورة تنسيق الجهود لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏