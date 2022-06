ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “غولف نيوز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية الضوء على التعاون الليبي الإماراتي في مجال مشاريع الطاقة المتجددة.

التقرير الذي تابعته وتجرمته صحيفة المرصد أكد استمرار شركة “ألفا ظبي” الإماراتية المتخصصة بمشاريع الطاقة مساعيها لإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة في دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها ليبيا التي ستشهد بناء أو محطة طاقة كهروضوئية بقدرة توليد تبلغ 500 ميغاواط.

وأضاف التقرير: إن الشركة الإماراتية ممثلة بالشركة الفرعية التابعة لها “دبليو سولار” أبرمت صفقة شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع الشركة العامة للكهرباء في قطاع الطاقة المتجددة. ناقلًا عن رئيس الأخيرة وئام العبدلي تصريحه بشأن إبرام هذه الصفقة.

وقال العبدلي: “لقد أظهرت الحكومة في ليبيا نية جادة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وفيما نطلق العنان للاستثمارات في القطاع فإن وجود شريك مثل (دبليو سولار) سيساعد بالتأكيد في تسريع أجندة الطاقة الخضراء الوطنية”. فيما بين التقرير إن الـ500 ميغاواط لا تمثل إلا البداية.

وتابع التقرير أن برنامج الطاقة الكهروضوئية مصصم لإنتاج الـ500 ميغاواط في المرحلة الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ ألفي ميغاواط، مؤكدًا امتلاك “دبليو سولار” المشروع مع إدارته لمدة 25 عامًا من بداية الإنتاج في وقت تسعى في ليبيا بحلول العام 2030 لإنتاج 22% من كهربائها من الطاقة المتجددة.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لـ”دبليو سولار” ظفر محمد قوله: “هذه اتفاقية تاريخية لشركتنا ونتطلع إلى تنمية عملياتنا في إفريقيا وإقامة علاقات طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين، ومن خلال هذه الصفقة ندخل مرحلة نمو جديدة مع التزامنا بنقل هذا التعاون إلى المستوى التالي”.

يشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة كان قد أصدر قرارًا يقضي بوقف أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بضمنهم رئيس الشركة وئام العبدلي عن العمل، وإحالتهم جميعًا إلى التحقيق الإداري على خلفية تدهور عمليات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين.

ترجمة المرصد – خاص

The post غولف نيوز: تعاون ليبي إماراتي في مجال مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية