بنغازي تحتضن الدورة الثالثة لمعرض كتاب الطفل تحت شعار «هيا نقرأ»

شهدت مدينة بنغازي، افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض الكتاب الخاص بالطفل والذي ينظمه قسم الكتاب والمعارض بمكتب الثقافة بنغازي.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمعرض: “افتتح المعرض يوم أمس الاثنين، تحت شعار «هيا نقرأ» وذلك بمركز وهبي البوري الثقافي، وتتضمن هذه الدورة تنظيم أكثر من فعالية ثقافية وفنية، بمشاركة عدد من تلاميذ المدراس”.

وتوجه محمد بوغرارة، مدير مكتب الثقافة بنغازي، خلال كلمته بحفل الافتتاح المعرض، بالشكر لكافة المشاركين في فعاليات المعرض، كما تقدم أيضاً بالشكر لمن حضر ولكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة.

وأثنى بوغرارة على مجهودات قسم الكتاب والمعارض بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي في النهوض بالكتاب والنشر في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن هناك العديد من دور النشر المشاركة في فعاليات المعرض، منها دار الحسام للنشر وذلك بعدد من الإصدارات المتخصصة في مجال الطفل، حيث تتواصل فعاليات المعرض خلال حتى يوم غد الأربعاء.