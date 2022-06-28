من جنيف.. صالح يؤكد حرصه على اختيار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرصه أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل اجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغاً تستغله التنظيمات الإرهابية

وأضاف صالح في كلمته اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف خلال اجتماع رئيسي مجلس النواب والدولة خالد المشري بدغوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن رئيس مجلس النواب أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع قاعدة دستورية، متمنياً الوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا وعند إحكامه تنزل السلطات كله يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين.

وشدد صالح على أن إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة وأن التعبير عن هذه الإرادة يكون بانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السرى على قدم المساواة بين الجميع.

وأكد صالح السعي لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار، مصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى.

وأعرب صالح عن تمنياته أن تصل اللجنة المختصة إلى صياغة قواعد قانونية دقيقة وواقعية وقابلة للتطبيق وتستوعب وقائع الحياة المستجدة وتصاغ بعناية وبلغة سليمة بما يؤدي إلى تحقيق هذه النصوص.

وأضاف صالح علينا الاستمرار في الحوار وهو فن إدارة الاختلاف وتنظيم متطلبات العيش المشترك والتوافق الصادق والموضوعي لا يبنى على خديعة سياسية وينطلق أساساً من فكرة أن الوطن يتسع الجميع دون تخوين أو تكفير أو إقصاء وعلى المواطنة الكاملة والمساواة التامة.

وثمن رئيس مجلس النواب عاليا الدور الهام لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لحل الازمة الليبية.