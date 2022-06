ليبيا – تدارس رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع وزير الاقتصاد بالحكومة محمد الحويج الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن الجانبين بحثًا اختيار كفاءات إدارية لإدارة الديوان وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يحقق أهدافه.

ووفقًا للبيان شدد الحويج على كفاية المخزون من مادة الدقيق وعدم وجود أية مخاوف بشأن توفيره للمخابز بالسعر المعتمد من الوزارة، مع تأكيده متابعته للأمر مع الإدارات المختصة بشكل مستمر.

The post الحويج لـ الدبيبة: مخزوننا من الدقيق كافٍ ولا مخاوف بشأن توفيره للمخابز first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

