رئيس الحكومة: نتمنى وصول لقاء جنيف إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي

أعرب رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، عن تمنياته بالتوصل إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي خلال اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف.

وقال باشاغا إنه اتصل برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فور وصوله إلى جنيف، وأكد له “دعمه وحكومته للقاء، وتمنياته الصادقة له بالتوفيق”، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء.

كما تمنى “أن ينتج عن اللقاء، اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي، وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار”.