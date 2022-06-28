افحيمة: أغلب القوى الفاعلة على الأرض ستعرقل الانتخابات إذا لم تصب في مصلحتها

توقع عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إجراء الانتخابات في مارس المقبل، على أقصى تقدير، إذا توافق مجلسا النواب والدولة على المواد الدستورية الخلافية.

وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إن “أغلب القوى الفاعلة على الأرض ستعرقل الانتخابات، إذا لم تصب في مصلحتها، بدليل ما حدث في الموعد السابق لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الماضي”.

وتابع؛ “لا يمكن إجراء الانتخابات بشكل عاجل، في دولة بمساحة ليبيا، تعاني الكثير من المشاكل”، مردفًا أنه “تم تحديد موعد مسبق للاستحقاق وصار الجميع يتعجل للحاق به دون الاهتمام الكافي بكل العوامل الممهدة، وأهمها التوافق بين الفرقاء على قاعدة دستورية وقوانين، وكانت المحصلة هي فشل إجرائها”.

وختم موضحًا أن “الأمور ستكون أوضح أمام الليبيين خلال الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للبلاد، إذا تم تحديد الشروط بشكل قانوني ودستوري”.