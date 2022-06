الشروع بإجراءات صرف المعاش الأساسي لشهر أبريل الماضي

ليبيا – كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عن تسليم حوافظ معاشات أبريل الماضي للمندوبين تمهيدًا للبدء في عملية إيداعها في المصارف.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا التسليم أتى بجهود حثيثة من الوزيرة وفاء الكيلاني المتمثلة بمراسلاتها العديد لرئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال ووزارة المالية في الحكومة بشأن صرف المعاشات الأساسية في وقتها بحسب المصدر.

وأضاف البيان: إن الـ28 من يونيو الجاري سيشهد الشروع في عملية إيداع الحوافظ في المصارف.

