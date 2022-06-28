العميد ونيس الشكري يتقدم بطلب لإعفائه من مهامه مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية

طرابلس 28 يونيو 2022 (وال) – تقدم مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية العميد ونيس أحمد الشكري بطلب للوزير؛ لإعفائه من مهام عمله مديرا للإدارة التي كلف برئاستها بها في 14 ديسمبر 2021 وذلك لأسباب وظيفية.

وأكد الشكري في خطاب الاستقالة – الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه -أنه لم يدخر جهدا في سبيل النهوض بهذه الإدارة رغم قصر المدة التي تكفل فيها بالعمل على الحفاظ على حدود الوطن وعلى منافذه المترامية بكل الأرجاء.

وأصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن القرار رقم 2106 للعام 2021 ميلادي، يقضي بتكليف الشكري مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ.

والعميد ونيس الشكري من أحد أبرز ضباط الأمن الأكفياء، وتقلد العديد من المناصب الأمنية الهامة أبرزها مدير أمن كل من أجدابيا وبنغازي.

وأعاد الشكري تنظيم الإدارة وفقا للحنكة وروح القيادة المعهودة عليه، بيد أن الإدارة واجهت – كغيرها من الإدارات في وزارة الداخلية – انعدام شبه تام في التمويل ما جعل عملية تأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية في مختلف ربوع البلاد صعبة للغاية، وهو ما دفع بمدير الإدارة لطلب إعفائه من مهامه كي لا يسجل فشلا في تاريخه الوظيفي. (وال – طرابلس)

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