القطراني يطلع على سير العمل بمشروع رصف الطريق الرئيسي الابيار

اطلع نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، الثلاثاء، بمكتبه في مدينة بنغازي، على سير العمل بمشروع رصف الطريق الرئيسي الابيار ونسبة إنجازه.

وأكد القطراني خلال لقائه مع عميد بلدية الابيار محمد ربيش على ضرورة استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن لما تمثله الطريق من أهمية بالغة للبلدية، مع ضرورة أن تكون بالمواصفات المتفق عليها بالعقد المبرم مع الشركة المنفذة.

وشدد على إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء بنغازي بضرورة الإشراف على المشروع واطلاعه على كافة التفاصيل أولاً بأول.