من جنيف.. عقلية صالح: حريص على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون أي تدخل أجنبي 

أعلن رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، انطلاق الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال “الصافي”، في تصريحات صحفية من جنيف، إن “عقيلة صالح، ثمّن دور المستشارة الأممية الهام في حل الأزمة الليبية، كما رحّب بحضور رئيس مجلس الدولة خالد المشري”.

وأشار إلى أن “عقيلة أكد أن اللقاء فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة القاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة”.

ونوه “الصافي”، إلى أن رئيس النواب أشار إلى “أن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى”.

وختم موضحًا أن عقيلة أكد “حرصه التام على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغا تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي”.