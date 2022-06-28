خارجية الوفاق توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

أعلنت وزارة لخارجية بحكومة الوحدة الوطنية توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم تنص على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البرامج التى تقدمها الوكالة، بهدف فتح آفاق للشراكة الفاعلة بما يخدم المصلحة الوطنية والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لدولة ليبيا، والملكية الوطنية للبرامج المنفذة، مع مراعاة حفظ مكونات سيادتها من خلال اعتماد القوانين المحلية المنظمة، إضافة إلى وضع أسس الرقابة على أنشطتها، ومنحها المساحة اللازمة لتنفيذ برامجها تحت إشراف ومتابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مدير إدارة التعاون الدولي أحمد الديب، وعن الجانب الألماني المدير الإقليمي لمنظمة GIZ مانفريد هورد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الإنمائي الدولي بين دولة ليبيا والحكومة الألمانية، واستمراراً لمسيرة التعاون الثنائي الوثيق المُمثل في اتفاقية التعاون الفني الموقعة في 25 يوليو عام 1974م، بين الجانبين.