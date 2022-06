ليبيا – تابع تقريران إخباريان تأثيرات استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي ومدى توافر الحبوب الأوكرانية التي تعتمد عليها دول عدة.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة”ذا بريس آند جورنال” الأسكتلندية وموقع “ذا بوليتكو” الإخباري الأميركي وتابعتهما وترجمت ما يخص ليبيا منهما صحيفة المرصد، نقلا تحذيرات مسؤولين أميركيين من أزمة جوع خطيرة واضطرابات سياسية في البلاد، فضلًا عن تدفقات هجرة جماعية خلال الأشهر المقبلة.

وأرجع التقريران هذه التحذيرات لكون أوكرانيا تقدم قرابة الـ40% من إمدادات القمح في ليبيا، في وقت نبه فيه البرلماني الأسكتلندي “موردو فريزر” من بعات استمرار الحصار الروسي المفروض على منطقة أوديسا على البحر الأسود، في ظل وجود 25 مليون طن من الحبوب بانتظار التصدير.

وبحسب “فريزر”، سيتسبب ذلك في حدوث مجاعة محتملة في عدة دول من بينها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير إخبارية تحذر من مجاعة في ليبيا بسبب غياب القمح الأوكراني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية