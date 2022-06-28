“لوزون”: نحن من المكونات الثقافية لليبيا وعلى الدول الكبرى الاستماع إلينا

طالب رافائيل لوزون رئيس ما يعرف “اتحاد يهود ليبيا” الدول الكبرى بالاستماع إليهم باعتبارهم “مكون من المكونات الثقافية لليبيا”. بحسب تعبيره.

وزعم «لوزون»، في منشور له بفيسبوك، قائلا: “أكدت في منشوري الأخير على ضرورة الذهاب إلى البديل الثالث -وهذا ما أكد عليه بيان الدول الخمس أول أمس – والمتمثل في تكليف شخصية ليبية وطنية غير جدلية بتشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الأساسية العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”. على حد قوله

وتابع؛ “وهي بداية الطريق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية واختفاء جميع الذين تصدروا للمشهد السياسي الليبي منذ 2011 خاصة مجلسي النواب والدولة وهذا ما تعمل عليه أغلب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا حسب متابعتي للمشهد الليبي”. بحسب كلامه.

وختم مدعيًا “نحن كيهود نطالب إخوتنا الشرفاء من أبناء الوطن بالعمل سويا من أجل إنقاد بلادنا مما يحاك لها من الأشقاء وللاسف قبل الأعداء كما نطالب الدول الكبرى للاستماع إلينا باعتبارنا مكون من المكونات التفافية لليبيا”، وفقا لقوله.