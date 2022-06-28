نورلاند: لا عذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه لا عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي.

وأضاف نورلاند خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه “مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي” بحسب سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية بموقع “تويتر”.

وأشار نورلاند إلى تواصل الجهود بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط مضيفا “يجب استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل”.

وبين نورلاند أنه بحث مع صنع الله “ما تكتسيه استعادة إنتاج النفط الليبي على الفور من أهمية حاسمة لليبيا والاقتصاد العالمي”.