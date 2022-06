ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن التوجه إلى انتخابات رئاسية في هذه الظروف التي يغيب فيها دستور مستفتى عليه منزلق خطير سيصب البنزين على النار.

الشاطر حذر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من هذه الخطوة التي تلبي عطش أفراد للاستيلاء على الحكم باسم الشرعية.

وأعرب عن تأييده انتخابات تشريعية فقط تعمل على إنهاء الأجسام الحالية لإقرار دستور دائم.

The post الشاطر: نحذر من خطوة إجراء انتخابات رئاسية كونها ستقود للاستيلاء على الحكم باسم الشرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية