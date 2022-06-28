المشري: لا خيار لدينا في جنيف سوى الوصول إلى حل

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إنّه “لا خيار لدينا في جنيف سوى الوصول إلى حل وهذا يتطلب شجاعة وتقديم تنازلات من الطرفين”. وفي افتتاح اجتماعات جنيف قال المشري إنّ “موقف مجلس الدولة واضح وهو إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية وذلك يتطلب سلطة تنفيذية موحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد”. وأكّد رئيس المجلس أنّ “الشفافية والعدالة في الإنفاق العام ووقف العنف والتحريض عليه مطالب أساسية لإجراء الانتخابات”.

وأضاف: “لا يسعني في البـدايـة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمم المتحدة من خلال بعثتها لدى ليبيا على دورهم في السعي لإنجاح الحوار بالمسـار الدستوري، وأخص بالشكر ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية مصـر العربية على استضافتها لجولات الحوار الثلاث السابقة، وعلى توفيرهم أجواء إيجابية أثناء الحوار، كـمـا أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، من أعضـاء مجلسـي النـواب والدولة على جهودهم المبذولة طيلة جولات الحوار الثلاث السابقة، وما قدموه من توافقات مهمة”.

وتابع: “إن أهمية الوثيقة الدستورية التي نعمل الآن على تحديد ملامحها النهائية، تأتي من كونها الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها، إن الموقف الواضـح للمجلس الأعلى للـدولـة طيلة الفترة السابقة، هو العمل على إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية، كما أن العملية الانتخابية تتطلب عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان دول الخمس، الصـادر منـذ يومين، كما تتطلـب هـذه العمليـة مـفـوضـيـة للانتخـابـات، تعمـل بـشـكـل مهني، بعيدا عن التدخلات السـيـاسـيـة”.

وأوضح أن “العملية الانتخابيـة تتطلب، وقف العنف والتحريض عليه، وتتطلب شفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل، وتتطلب أيضا مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقَبول، وأيضا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة”.

وتابع: “تتطلب منا المرحلة الحالية جميعا ألّا يكون لنا إلا خيارا واحـدا فـي هـذه الاجتماع، وهو الوصول إلى توافق وإلى حل مُرضٍ، فأنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا، فلا مكان للفشل، وهـذا يـتـطـلـب منـا اليـوم مـعـالـجـة شـجـاعـة، وتـقـديـم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع، أملنـا كبير على اجتياز هذه المرحلـة، وأن نـعـيـد الأمـانـة إلى أهـلـهـا بـأسـرع وقت ممكن، وأن نجتاز المرحلة بانتخابات شفافة ومقبولة”.