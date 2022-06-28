قذاف الدم: ما يجري في مجلس الأمن مسرحية هزلية وإدارة ممنهجة للفوضى في ليبيا

أكد أحمد قذاف الدم، ‏المسئول السياسي لجبهة النضال، أن ما يجري في مجلس الأمن مسرحية هزلية وإدارة ممنهجة للفوضى في ليبيا.

وقال قذاف الدم، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ما يجري في مجلس الأمن مسرحية هزلية”.

وأضاف “المهزلة امتدت عقد من الزمان، وإدارة ممنهجة للفوضى في ليبيا، وتلهث حكوماتنا، ومجالسنا المتعددة خلف سراب في زمن أغبر، والمياه تحت أقدامنا”.

وردا على أحد متابعيه، واصل: “أذكر، لولا قرارات مجلس الأمن عام 2011، ما وصلنا إلى هذا البؤس والمهانة، فهو من جاء بالأساطيل التي صبت حممها فوق رؤوس الليبيين، ودمرت القوات المسلحة”.

واستكمل قذاف الدم “يعجز أحد عشر عاماً، يجتمع وينفض، تاركاً الدماء والدمار، فحراميها لن يكن حاميها”.