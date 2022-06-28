نواب ليبيون يشاركون في الدورة الرابعة للبرلمان الأفريقي

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الأفريقي في أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الخامس للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن البرلمانيين الذين شاركوا في أعمال الدورة التي بدأت أمس الاثنين وتتواصل حتى الثاني من الشهر القادم هم يوسف الفاخري و صالح قلمة وسالم قنان وعبدالقادر حسن وأسماء الخوجة.

وأدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة اليمين القانونية ممثلةً لمجلس النواب الليبي في البرلمان الأفريقي، كما ستشهد الدورة انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد.