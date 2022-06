البوعيشي: إتلاف أكثر من 8 ملايين من مخدر ليريكا وترامادول

ليبيا – قال رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري العميد يوسف البوعيشي إنه تم إتلاف قرابة 8 ملايين ونصف المليون قرص مخدر بحضور النيابة العامة.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن الأقراص المخدرة تنوعت بين ليريكا وترامادول، وتم ضبطها من قبل قسم المكافحة طرابلس بالتعاون مع قسم مكافحة الخمس ومركز جمرك ميناء طرابلس البحري في قضيتين منفصلتين.

وأضاف رئيس المركز: “إن 7 ملايين قرص قادمة من الهند ومليون ونصف المليون قرص قادمة من أوروبا”.

