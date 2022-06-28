توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وقع مدير إدارة التعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد الديب، والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» مانفريد هورد، مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، أمس الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تهدف إلى «تعزيز أواصر التعاون الإنمائي الدولي بين ليبيا والحكومة الألمانية، واستمرارًا لمسيرة التعاون الثنائي الوثيق المُمثل في اتفاقية التعاون الفني الموقعة في 25 يوليو العام 1974، بين الجانبين».

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وأوضحت الوزارة أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعملًا بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2021، ورقم (242) لسنة 2022، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتنظيم عمل المنظمات الدولية الحكومية تحت إطار قانوني ينظم عملها داخل ليبيا.

أهداف مذكرة التفاهم مع الوكالة الألمانية

وأضافت الوزارة أن مذكرة التفاهم تنص على «ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البرامج التى تقدمها الوكالة، بهدف فتح آفاق للشراكة الفاعلة بما يخدم المصلحة الوطنية والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لدولة ليبيا، والملكية الوطنية للبرامج المنفذة، مع مراعاة حفظ مكونات سيادتها من خلال اعتماد القوانين المحلية المنظمة».

كما تهدف مذكرة التفاهم الموقع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «إلى وضع أسس الرقابة على أنشطتها، ومنحها المساحة اللازمة لتنفيذ برامجها تحت إشراف ومتابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي» وفق الوزارة.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الإثنين 27 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الإثنين 27 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)