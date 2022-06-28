«أبو جناح» يطلب من «الدبيبة» الاهتمام بأمراض العقم وتسريع علاجهم بالداخل والخارج

وجه، رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خطابا إلى عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، يطلب فيه الاهتمام ببعض فئات الحالات المرضية وأبرزها حالات العقم.

ورفع «أبو جناح» توصية إلى الدبيبة يطلب فيها الاهتمام بفئة حالات العقم وتيسير علاجهم وتوفير الأدوية والمعامل الطبية وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

كما طلب أبو جناح بتفعيل مراكز علاج العقم بالداخل وتسريع الحالات الصعبة للعلاج بالخارج للرفع من معاناة هذه الفئة وتخصيص المبالغ اللازمة لتقديم كل الخدمات الطبيبة اللازمة لهم.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في خطابة أن طابه جاء استنادًا إلى كتاب رئيس المنظمة الليبية لرعاية المصابين بالعقم.