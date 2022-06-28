بعد فلاتر المكيفات.. شركة الكهرباء: على المواطنين فصل جميع الأجهزة عند عدم الحاجة إليها

ناشدت الشركة العامة للكهرباء جميع المواطنين فصل جميع الأجهزة عند عدم الحاجة إليها والمصابيح الكهربائية المضيئة في وضح النهار لتجنب التقليل من برنامج طرح الأحمال.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنها حريصة على ضمان استمرار التغذية الكهربائية للجميع قدر الإمكان، ولتجنب التقليل من برنامج طرح الأحمال.

وتابعت «نناشدكم التعاون وفصل حميع الأجهزة عند عدم الحاجية إليها والمصابيح الكهربائية المضاءة في وضح النهار مساهمة منكم في ضمان وصول الكهرباء للجميع».

وكانت الشركة العامة للكهرباء طالبت أمس المواطنين بضرورة تنظيف فلاتر المكيفات لتوفير التيار الكهربائي.

ونشرت شركة الكهرباء، مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك، موجه للمواطنين جاء تعليقه: “تقدر توفر في الكهرباء بتنظيف فلتر المكيف مرة كل أسبوعين وضبطه على 25 درجة مئوية”.

وفي منشور آخر نشرت الشركة تنويهًا بضرورة “فصل التيار الكهربائي عن أجهزة التكييف في الأماكن الغير مستخدمة يساهم في الحد من استهلاك الكهرباء”.