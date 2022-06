نورلاند لـ الدبيبة: سأتواجد بشكل مكثف بطرابلس لدعم الجهود الوطنية لحلحلة الوضع السياسي القائم

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة المستشار السياسي بالسفارة.

اللقاء عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي، ودور الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الحالية، إلى جانب تفعيل السفارة الأمريكية في طرابلس، والعمل على استقرارها بشكل دائم.

وأكد السفير الأمريكي، خلال اللقاء أن تواجده سيكون بشكل مكثف في طرابلس، لدعم الجهود الوطنية والدولية، ومناقشة وحلحلة الوضع السياسي القائم.

وشدد على أنه سيعمل خلال زيارته لطرابلس على مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية مع مجموعة من المسؤولين، والمتمثلة في لقاء جنيف بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب، ونتائجه المتوقعة وكيفية إدارة موارد الدولة، خلال المرحلة القادمة ومعالجة مشكلة إغلاق النفط، والمشاكل التي يسببها محليًا، والعمل سويًا من أجل إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها.

كما أكد الدبيبة، خلال اللقاء أن هدف الحكومة الأساسي يكمن في إجراء الانتخابات وفق القاعدة الدستورية التي يُتطلع لإنجازها بعد لقاء جنيف هذا الأسبوع.

ونوّه أن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات لكل المواطنين، وفق المتاح من الميزانية العامة، مضيفًا أن العمل سيكون مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف معالجة إغلاق النفط الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي، وكذلك دور ليبيا دوليًا في ظل الظروف العالمية الحالية.

