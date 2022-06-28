بو شاح: هناك توافق مبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة وغدًا سيتم توقيع وثيقة التفاهم

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، أن هناك ” توافق مبدئي كامل على الوثيقة الدستورية بين رئيسي مجلس النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري والوفدين المرافقين لهما وسيتم مراجعتها مساء اليوم الثلاثاء”.

وقال بوشاح في تصريح صحفي، إن “الوثيقة تضمنت توافقات بشأن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وملفي الحكم المحلي ونظام الحكم”.

وأضاف أن يشيد “بتنازلات رئيسي مجلس النواب والدولة للوصول إلى تفاهم تاريخي نحو إنهاء الأزمة”.

وختم بوشاح موضحًا أن “غدًا الأربعاء هو اليوم الختامي للقاء جنيف وسيتم توقيع الوثيقة من قبل رئيسي المجلسين ثم سيتم عرضها على المجلسين”.