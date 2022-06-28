 السفير الأمريكي: الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية لإنفاق عائدات النفط الليبي

أكد السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن هناك جهودا بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية بشأن إنفاق عائدات النفط ويجب استئناف إنتاج النفط

وقال السفير الأمريكي، في سلسلة تغريدات، نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على تويتر، “ناقشت أنا ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله ما تكتسيه استعادة إنتاج النفط الليبي على الفور من أهمية حاسمة لليبيا والاقتصاد العالمي”.

وتابع؛ “ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي”.

وختم «نورلاند» موضحًا أن “الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط – ويجب استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل.”