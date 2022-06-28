وليامز: حان الوقت لاتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي من أجل ليبيا.

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قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الوقت حان الآن لبذل جهدٍ أخير وقرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي من أجل ليبيا.

جاء ذلك، في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي، في جنيف، بحضور رئيسا مجلس النواب، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري.

وأضافت، “أن وجودكم اليوم هنا لـدليل على تحليكم بالقيادة المسؤولة، وأود أن أعرب عن امتناني لكم على قبولكم دعوتي لهذا الاجتماع بعد وقت قصير من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة”.

وقالت وليامز، “نجتمع هنا اليوم لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظل عالقا خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء”.