السفير الجزائري يؤكد دعم بلاده لجهود خارجية تصريف الأعمال في تعزيز السلام في ليبيا

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء السفير الجزائري سليمان شنين، لبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

السفير الجزائري أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن دعم بلاده لجهود وزارة الخارجية والحكومة في تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وصولًا لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومن جهتها،ثمنت المنقوش موقف جمهورية الجزائر الداعم والمساند للشعب الليبي.

