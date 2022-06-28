«البوعيشي»: ضبط وإتلاف 8.5 مليون قرص مخدر  بجمرك ميناء طرابلس

أكد رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري العميد يوسف البوعيشي، ضبط قرابة أكثر من 8 ملايين قرص مخدر وإتلافهم.

وقال «البوعيشي» في تصريح خاص لليبيا بانوراما، إنه تم “إتلاف قرابة 8 ملايين ونصف المليون قرص مخدر بحضور النيابة العامة تنوعت بين ليريكا وترامادول تم ضبطها من قبل قسم المكافحة طرابلس بالتعاون مع قسم مكافحة الخمس ومركز جمرك ميناء طرابلس البحري”.

وأوضح أن عملية الضبط تمت “في قضيتين منفصلتين، الأولى ضمت 7 ملايين قرص مخدر قادم من الهند، والقضية الثانية تم ضبط مليون ونصف المليون قرص مخدر قادم من أوروبا”.