اللافي يبحث مع وزيرة العدل أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال المستشارة حليمة البوسيفي اليوم الثلاثاء، عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي القضايا الحقوقية، ومن بينها ملف حقوق الانسان والتقارير المتعلقة به.

وأشاد اللافي بدور وزارة العدل في دعم مشروع المصالحة الوطنية، في إشارة للخطوة التي اتخذتها بإطلاق عدد من النزلاء، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، لمساهمتها في إنجاح مشروع المصالحةالوطنية الشاملة.

كما أكد استمرار المجلس في العمل على نجاحه، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى استمرار دعم المجلس الرئاسي للوزارة، حتى تتمكن من اداء المهام المناطة بها.

بدورها، أكدت وزيرة العدل أنّ وزارتها وضعت دعم مؤسسات الإصلاح والتأهيل والرقي بها، من أولوياتها تأكيدًا لقيم العدالة وترسيخ حقوق الإنسان.

