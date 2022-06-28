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العرفي: إذا تفاهم رئيسي مجلس النواب والدولة فالحكومة الليبية ستشرف على الانتخابات القادمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه “إذا تم التفاهم بين رئيسي مجلس النواب والدولة المستشار عقيلة صالح  وخالد المشري فالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي التي ستشرف على الانتخابات القادمة”.

وقال العرفي في تصريح صحفي، إن “اللقاء سيحسم النقاط الخلافية ويعالج الخلافات حول تشكيل واختصاصات السلطة التي تسبق الانتخابات”.

وتابع أن “اللقاء سيحسم صياغة الأحكام الانتقالية التي لم تكن مبنية على أساس قانوني صحيح”.

وختم موضحًا أن “مشاورات القاهرة طرحت اختصاصات السلطة التنفيذية المؤقتة والمدة الزمنية لها”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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