حويلي: في حال تم إعلاء مصلحة الوطن فإنه يمكن أن يتوصل صالح والمشري إلى حلول

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي الذي شارك في اجتماعات القاهرة أنه لا يمكن الحكم على نجاح لقاء جنيف الذي يجمع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح من عدمه كون الظروف التي ستحيط به غير معروفة.

حويلي وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز” قال: “في حال تم إعلاء مصلحة الوطن فإنه يمكن أن يتوصل الطرفان إلى حلول”.

