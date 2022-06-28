بن إسماعيل يزعم: سأعمل على إنهاء مشكلة الوحدات الخارجة عن الخدمة خلال 30 يومًا

قال مدير شركة الكهرباء الجديد محمد بن إسماعيل إن “واقع الكهرباء مؤلم ولا يخفى على أحد، وإنه سيفعل ما بوسعه لحل مشاكله”، مشيرًا إلى أنه “يحب العمل الميداني وسيحل مشكلة الأبراج”، وفق قوله.

بن سماعيل أكد في تصريح لبرنامج “فلوسنا” الذي يذاع على قناة “تبادل” ونقلته صحيفة المرصد الليبية، أنه “سيعمل على إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يومًا”، وفق قوله.

وأشار إلى أن “شركة سرت تزود الشركة العامة للكهرباء بالغاز ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يقل التزويد”، وفق قوله.

ولفت إلى أن “عبد الحميد الدبيبة قدمت له خطة مولها وأشرف عليها ونتيجة للاستباكات هي من أعاقت هذه الخطة، مضيفًا: “لا ألوم على مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذين أحيلو للتحقيق فقد اشتغلو وواصلو الليل بالنهار ولكن الوضع خارج عن الإرادة”، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “صحيح ليس لديّ خبرة في مجال الكهرباء، لكن عندي خبرة في الإدارة وخصوصًا إدارة الأزمات وسبق وأن نجحت في ملف النظافة ومن الممكن أن نعمل شيء ملموس في موضوع الكهرباء”، وفق قوله.

كما رأى أن “الاشتباكات الأخيرة أدت إلى عرقلة خطة رئيس الحكومة منتهية الولاية في الحد من طرح الأحمال، متعهدًا بأنه سيعمل على إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يومًا وإن لم يستطع سيتوقف عن العمل”، وفق قوله.

وأوضح أن “شركة الكهرباء تعاني مشاكل عديدة خارجة عن نطاق الدولة والحكومة منها تذبذب إمدادات الغاز والمشاكل الأمنية إضافة إلى تهالك البنية التحتية وخطوط النقل، ولا أحد يملك عصا سحرية ليأتي في يوم وليلة ويحدد موعدًا لحل كل تلك المشاكل”، وفق قوله.