إعلام مالطي: محكمة مالطية تأمر بإعادة ملايين اليوروات المسجلة بحسابات للمعتصم القذافي في بنك فاليتا إلى الدولة الليبية

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أمرت محكمة بنك فاليتا بإعادة أكثر من 90 مليون يورو مرتبطة نجل معمر القذافي المعتصم بالله، إلى الدولة الليبية.

وقالت وسائل إعلام مالطية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون يورو، مسجلة باسم المعتصم بالله معمر القذافي، في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة في أمريكان إكسبريس وفيزا، ببنك فاليتا.

وذكرت، أن “هذه الملايين كانت تدار تاريخيًا من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال جو ساموت، وهو محاسب كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا”.

وأوضحت، أن الحسابات الثلاثة في بنك فاليتا باسم شركة مملوكة للقذافي باسم “كابيتال ري سورسس”، ولكن اسمها ظهر باسم “المعتصم بالله معمر أبومنيار”.

وقتل نجل القذافي يوم 20 أكتوبر 2011في مصراتة إبان أحداث الثورة بعد أن قبض عليه في سرت.

وعند وفاته تم العثور في حوزته على بطاقات ائتمان مختلفة صادرة عن بنك فاليتا.

وأكدت إن المدعي العام الليبي، والذي يمثله ” شازو غزنوي” اتهم بنك فاليتا بانتهاك قواعد “اعرف عميلك” التي كان من المفترض أن تمنعه ​​من فتح حساب للقذافي في المقام الأول.

وذكرت، أنه وفقًا للقانون الليبي، تم منع “المعتصم بالله القذافي” بصفته مسؤولًا عسكريًا من الاستفادة من أي مصالح تجارية، وعلاوة على ذلك فإنه لم يقدم إقراراً كاملاً بالأصول على النحو المنصوص عليه في القوانين الليبية.

ولفتت إلى أن محامي أرملة القذافي “صفية فركاش” أصر على أن الأموال كانت أموال خاصة بـ “المعتصم بالله” وليست أموالًا حكومية.