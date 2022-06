باشاغا: أتمنى أن ينتج لقاء جنيف اتفاقًا ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى الانتخابات

ليبيا – أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا دعمه للقاء الذي يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اليوم الثلاثاء بجنيف.

باشاآغا وفي اتصال هاتفي مع المستشار صالح بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعرب عن تمنيه بأن ينتج لقاء جنيف اتفاقًا وطنيًا ليبيًا ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والإزدهار.

