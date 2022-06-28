غازيني: محادثات جنيف لن تسفر عن نقطة تحوّل.. وهناك محاولات لتشكيل حكومة جديدة

أكدت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني أنّ محادثات جنيف بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري “لن تسفر عن أي نقطة تحول”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال غازيني، في حوار نقلته وكالة “نوفا”، إن “نقاط الخلاف ما زالت كثيرة للتوصل إلى اتفاق حقيقي بشأن الانتخابات”، مشيرة إلى أن هناك، على الهامش، “محاولات لمناقشة مسألة تشكيل حكومة جديدة، ولكن حتى على هذه الجبهة يبدو أنه لا يوجد تقدم”.

وذكرت الوكالة الإيطالية، أن الدبيبة المنتهية ولايته يسيطر على العاصمة طرابلس والعديد من مناطق طرابلس، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، فيما تسيطر الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي تحظى بدعم مجلس النواب، على آبار البترول في برقة وفزان والمباني الحكومية في بنغازي وسرت وسبها.

وخلصت غازيني، التي عادت لتوها إلى تونس من زيارة لبنغازي حيث التقت نائب رئيس الحكومة علي القطراني، “لا يبدو أن الفصائل الليبية المختلفة بما فيها الحكومتان مستعدة لتقديم تنازلات”.

ووفقا لغازيني، فإنّ كل من باشاغا والدبيبة مستعدان لإجراء تعديل وزاري بين الحكومتين، لكن كلاهما يريد الاحتفاظ بدور رئيس الوزراء.