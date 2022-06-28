السفير الأمريكي يزور منتزه التزلج الجديد بطرابلس

زار المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، منتزه التزلج الجديد ببلدية طرابلس المركز، التقى خلال زيارته عددًا من الشباب المشاركين في حصص التزلج، وذلك على هامش زيارته للعاصمة.

وقالت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» إن «السفير نورلاند أخذ استراحة من جدوله في طرابلس لزيارة منتزه التزلج الجديد الذي هيأته بلدية طرابلس»، ضمن «برنامج اصنع الحياة واركبها كما تركب لوح التزلج، ومنحة من السفارة الأميركية».

وأضافت السفيرة في تغريدة ثانية أنه «على الرغم من أن السفير لم يحصل على فرصة ليلبس خوذة ويلعب (أوللي) على لوح التزلج، فقد تمكّن من مقابلة العديد من الشباب المشاركين في حصص التزلج. وقال لهم السفير: استمتعوا وابقوا سالمين».

والتقى المبعوث الأميركي في وقت سابق اليوم في طرابلس، كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة.

وناقش نورلاند مع الدبيبة وصنع الله، دعم الجهود الجارية لتحقيق التوافق ومحادثات جنيف بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وملف إدارة الإيرادات النفطية، والإغلاقات النفطية.