مالية تصريف الأعمال: اعتمدنا ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بواقع 34 مليار دينار

ليبيا – أكدت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال في بيان لها اليوم الثلاثاء متابعتها للبيان الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين بشأن احتمالية إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت نتيجة تعليق الانتاج النفطي وعملية الشحن بالموانئ النفطية بالمنطقة.

وزارة المالية أشارت في بيانها الذي أطلعت المرصد نسخة منه إلى أن احتمالية إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت يشكل أمر قلق على مستوى الدولة لارتباطه بمورد هام من مواردها باعتباره مصدراً اساسياً في تمويل النفقات العامة وفق الأطر المحددة قانوناً.

وأفادت الوزارة بأن بيان المؤسسة لفت إلى عدم إلتزام الوزارة بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر من العام الجاري، مما أثر سلباً في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات.

وأعربت الوزارة عن استغرابها بسبب عدم دقة بيانات المؤسسة وادعاءاتها بخلاف واقع الحال، حيث يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع؛ بند دعم المحروقات من طرف الوزارة الى مصرف ليبيا المركزي وذلك عن الأشهر ( يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل) للعام المالي 2022.

كما أكدت الوزارة أن الدور الذي يلعبه قطاع النفط بشكل عام في دفع عجلة الاقتصاد القومي؛ وإيلاء وزارة المالية كامل عنايتها ازاء الموضوع محل بيان المؤسسة الوطنية للنفط ،مطالبةً القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها وهي الآن في صدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري ( مايو ،يونيو ) إلى المؤسسة ، وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والانتاجية للقطاع النفطي.

وقالت الوزارة إنه ومن باب حرصها وتأكيدها على الدور الذي تقوم به المؤسسة في نطاق أعمالها كانت دائما ما تطرح سبل التعاون في مجال تطوير المشروعات النفطية واقتراح آليات التمويل لقيام المؤسسة بتنفيذ أعمالها على المستوى الذي يزيد من الانتاجية ويطور من عمل القطاع النفطي الذي يعود أثره بالإيجاب على الدولة.

وفي هذا الصدد،أشارت الوزارة إلى أنها اعتمدت ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع ( 34 مليار دينار ليبي ) لدعمها،ونظرتها القويمة للمؤسسة كونها تدير أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الشعب الليبي.

الوزارة أكدت أنها لن تتوانى بما لها من اختصاصات وإمكانيات على الوقوف جانب المؤسسة بما يحقق أعلى مستويات الانتاجية والتشغيل للقطاع النفطي داخل كافة المناطق النفطية على أرض الوطن.

