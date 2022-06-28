حويلي: لم يطرح في القاهرة أي شيء بخصوص السلطة التنفيذية المؤقتة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، أن “الأحكام الانتقالية تعالج فقط مسألة الانتخابات وكيفية إجرائها، وكيفية الطعون فيها”.

وقال حويلي في تصريح صحفي، إن “الدعوة إلى جنيف؛ لمعالجة الأحكام الانتقالية على حسب الدعوة التي جاءت لرئيس مجلس الدولة”، مردفًا أنه “إذا تم الاتفاق على الأحكام الانتقالية تعتبر التعديلات في مشروع الدستور قد انتهت بالكامل وهذه إضافة جيدة”.

وشدد على أنه “لم يٌطرح في القاهرة أي شيء بخصوص السلطة التنفيذية المؤقتة، هذه السلطة إذا أردنا فعلاً العمل عليها فبعد إقرار الوثيقة الدستورية يمكن أن تناقش”.

وختم حويلي موضحا أنه “بما أن المحكمة الدستورية معطلة فإنشاء محكمة مؤقتة؛ للنظر في الطعون الانتخابية، اقترح مجلس الأعلى للدولة 9 مستشارين من أقدم مستشاري المحكمة العليا، واقترح مجلس النواب 9 مستشارين من رؤساء محاكم استئناف ليبيا وهذه من الأشياء التي لم يتفق عليها”.