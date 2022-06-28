انتشال جثتين لمصريين من بئر بجنزور وإخماد حريقين بالعزيزية والتوغار

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة السلامة الوطنية، من إنقاذ مواطن ليبي وانتشال جثتين لمصريين سقطوا ببئر سوداء ببلدية جنزور، كما أخمدت فرق الإطفاء حريقا شب في سوق تجارية ببلدية العزيزية جنوب طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة السلامة الوطنية، إن الحريق شب في بـ«سوق جاد مول بمنطقة الساعدية التابعة لمدينة العزيزية»، مشيرة إلى إصابة 7 من رجال الإطفاء بـ«اختناق» أثناء إخماد الحريق ولم توضح وضعهم الصحي.

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وفي السياق ذاته أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، إخماد حريق بسوق للمواد الغذائية بمنطقة التوغار.

ولفت الجهاز إلى إصابة مواطن بحروق جراء انفجار مولد لتوليد الكهرباء في منطقة المنصورة بطرابلس.

فرق الإطفاء تخمد حريق في سوق تجارية ببلدية العزيزية. (هيئة السلامة الوطنية)

فرق الإطفاء تخمد حريق في سوق تجارية ببلدية العزيزية. (هيئة السلامة الوطنية)

فرق الإطفاء تخمد حريق في سوق تجارية ببلدية العزيزية. (هيئة السلامة الوطنية)