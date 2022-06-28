الكوني يؤيد كل حراك شعبي وسياسي يدفع في اتجاه الاستحقاق الانتخابي

العنوان – طرابلس

أعرب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني تأييده ودعمه بقوة لكل حراك شعبي وسياسي يدفع في اتجاه الاستحقاق الانتخابي.

واعتبر الكوني خلال لقائه بوفدي تكتل مترشحي الجنوب للانتخابات التشريعية، ومجلس الداعمين للانتخابات، أنه من شأن مثل هذا الحراك انتزاع المبادرة وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد على اهتمام المجلس الرئاسي بكافة المبادرات الداعية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وانتزاع الحق في تقرير ساعة تنظيم هذا الاستحقاق، وتحقيق منجزاً تاريخياً عجزت عنه المشاورات والمؤتمرات على اختلافها.

ولفت النائب إلى أن الشعب الليبي في انتظار التزام الرئاسي بهذا الاستحقاق، والذي بدوره لن يبخل بدعم كافة الجهود المطالبة بضرورة وبسرعة التوجه إلى صناديق الاقتراع، والسماح للشعب باختيار ممثليه في البرلمان، واختيار رئيس الدولة.

وشدد الكوني على أن الحل الذي من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمتها، هو الاحتكام إلى ما يقرره الشعب عبر هذه العملية الانتخابية.

من جانب، آخر تطرق أعضاء تكتل مترشحي الجنوب خلال لقائهم مع الكوني إلى إشكاليات المنطقة الجنوبية، والحاجة لأن تلتفت الدولة لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الجنوب الليبي، وإعطاء شباب الجنوب الفرصة في المشاركة في بناء الوطن.