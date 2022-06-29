الدبيبة يحث نورلاند على إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” تمسكه بخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الليبية، ورفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

وشدد الدبيبة خلال لقائه اليوم الثلاثاء في ديوان مجلس الوزراء سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” على ضرورة استمرار توحيد الموقف الدولي تجاه دعم الانتخابات .. بحسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما حث رئيس الوزراء ، المبعوث الأمريكي على إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس أسوة بباقي السفارات التي رجعت إلى ليبيا منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جانبه ، لفت سفير الولايات المتحدة إلى دعم بلاده لإجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد.

كما ثمن نورلاند ، تعاون حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بإجراءات الإفصاح المالي، والشفافية، وتطوير الحكومة لآليات إدارة الموارد المالية.

ويذكر أن اللقاء تطرق أيضآ لمناقشة التعاون الممكن مع الجانب الأمريكي في مجالات الطاقة والكهرباء والاستفادة من الشركات الأمريكية في هذا الجانب.